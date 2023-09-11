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понедельник, 11 сентября 2023 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

Украинка получила престижную швейцарскую научную награду

Заррина Салимова, Берн

Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.

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Жизнь в Швейцарии

В Швейцарии появятся летающие такси?

Надежда Сикорская, Лугано

Ориентированный сегодня на самых обеспеченных путешественников, со временем этот новый вид мобильности должен стать доступен для всех.

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