Главное на сегодня.
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Образование и наука
Украинка получила престижную швейцарскую научную наградуЗаррина Салимова, Берн
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Профессор Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) Леся Щуцкая стала лауреатом премии Лациса, а премия Марселя Бенуа присуждена биологу Теду Терлингсу.
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарии появятся летающие такси?Надежда Сикорская, Лугано
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Ориентированный сегодня на самых обеспеченных путешественников, со временем этот новый вид мобильности должен стать доступен для всех.
Семья - ячейка, но налоги – врозь?Федеральный совет сформулировал основные положения проекта индивидуального налогообложения, который должен положить конец налоговой дискриминации между женатыми и неженатыми парами.
«Опасные связи» не заменят диалогНесколько размышлений вокруг прошедшего в Морже литературного фестиваля «Книги на набережной».
Недели дизайна в ЦюрихеДо 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.