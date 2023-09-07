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четверг, 7 сентября 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Банки не хотят делиться с клиентами своими доходами

Надежда Сикорская, Берн

К такому неутешительному выводу пришли швейцарские финансовые аналитики.

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Швейцарский стиль

Недели дизайна в Цюрихе

Заррина Салимова, Цюрих

До 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week.

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