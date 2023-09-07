Главное на сегодня.
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Экономика
Банки не хотят делиться с клиентами своими доходамиНадежда Сикорская, Берн
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К такому неутешительному выводу пришли швейцарские финансовые аналитики.
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Швейцарский стиль
Недели дизайна в ЦюрихеЗаррина Салимова, Цюрих
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До 19 сентября в городе на Лиммате проходит крупнейший в Швейцарии фестиваль дизайна, в программу которого включена и Kyiv Design Week.
«В строгих правилах искусства»Так бы мы определили тему Дней eвропейского наследия - 2023, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза.
UBS-Credit Suisse: каким будет объединенный банк?Сокращения, план экономии, судьба бренда Credit Suisse – руководство нового банка объявило о плане реструктуризации.
НПШ в красно-белых тонах и в кепках со смысломГлавной темой предвыборной кампании крупнейшей политической партии Швейцарии вновь стало недоверие к иностранцам. Но появились и новые сюжеты.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.