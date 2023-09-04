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понедельник, 4 сентября 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария продолжает оказывать поддержку Украине

Заррина Салимова, Берн

Реестр нанесенного Украине ущерба, гуманитарное разминирование, возможная перепродажа танков Германии – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.

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Политика

НПШ в красно-белых тонах и в кепках со смыслом

Надежда Сикорская, Цюрих

Главной темой предвыборной кампании крупнейшей политической партии Швейцарии вновь стало недоверие к иностранцам. Но появились и новые сюжеты.

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