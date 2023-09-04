Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария продолжает оказывать поддержку УкраинеЗаррина Салимова, Берн
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Реестр нанесенного Украине ущерба, гуманитарное разминирование, возможная перепродажа танков Германии – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.
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Политика
НПШ в красно-белых тонах и в кепках со смысломНадежда Сикорская, Цюрих
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Главной темой предвыборной кампании крупнейшей политической партии Швейцарии вновь стало недоверие к иностранцам. Но появились и новые сюжеты.
Изабель Корна : Прощание с МосквойНаша сегодняшняя гостья – журналистка, но ее книга, только что вышедшая в издательстве Éditions La Baconnière, – это поэзия в прозе, очень личный, лирический, полный точных наблюдений реквием по некогда любимому городу.
Счастливая, гордая и недостаточно недовольная ШвейцарияЗа два месяца до федеральных выборов около 60 тысяч швейцарцев приняли участие в опросе общественного мнения, позволив сделать вывод, что две трети из них довольны своей жизнью.
Швейцарские часы – у всех на устахСделка Rolex и Bucherer, Geneva Watch Days, Часовая академия Adecco, лондонские часовые воры – швейцарская часовая индустрия в последние дни подарила немало поводов поговорить о себе.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.