Главное на сегодня.
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Экономика
UBS-Credit Suisse: каким будет объединенный банк?Заррина Салимова, Берн
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Сокращения, план экономии, судьба бренда Credit Suisse – руководство нового банка объявило о плане реструктуризации.
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Культура
«В строгих правилах искусства»Надежда Сикорская, Берн
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Так бы мы определили тему Дней eвропейского наследия - 2023, массовой просветительской акции, проводимой в 50 странах старого континента по инициативе Совета Европы и при поддержке Европейского Союза.
Швейцария усиливает контроль за применением санкцийГосударственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о создании нового центра под названием «Контроль над экспортом и санкции».
Швейцарские часы – у всех на устахСделка Rolex и Bucherer, Geneva Watch Days, Часовая академия Adecco, лондонские часовые воры – швейцарская часовая индустрия в последние дни подарила немало поводов поговорить о себе.
Изабель Корна : Прощание с МосквойНаша сегодняшняя гостья – журналистка, но ее книга, только что вышедшая в издательстве Éditions La Baconnière, – это поэзия в прозе, очень личный, лирический, полный точных наблюдений реквием по некогда любимому городу.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».