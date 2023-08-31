Старейшие гостиницы Женевы. 1История гостиниц Женевы уходит корнями во времена римского присутствия в этих местах. При раскопках в некоторых районах найдены доказательства того, что в городе имелись таверны, где могли поесть легионеры.
Швейцария усиливает контроль за применением санкцийГосударственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о создании нового центра под названием «Контроль над экспортом и санкции».
Швейцарские часы – у всех на устахСделка Rolex и Bucherer, Geneva Watch Days, Часовая академия Adecco, лондонские часовые воры – швейцарская часовая индустрия в последние дни подарила немало поводов поговорить о себе.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.