Главное на сегодня.
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Наши люди
Изабель Корна : Прощание с МосквойНадежда Сикорская, Лозанна
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Наша сегодняшняя гостья – журналистка, но ее книга, только что вышедшая в издательстве Éditions La Baconnière, – это поэзия в прозе, очень личный, лирический, полный точных наблюдений реквием по некогда любимому городу.
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Экономика
Романдские кантоны отстают в рейтинге конкурентоспособностиЗаррина Салимова, Берн
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… тогда как в тройку самых конкурентоспособных кантонов, по версии UBS, вошли Цуг, Базель-городской и Цюрих.
«Даже в самом суровом сердце есть доброта»Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман известной российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», выпущенный издательством Noir sur Blanc в переводе на французский Мод Мабийяр. Незадолго до этого события мы побеседовали с автором по Скайпу.
Старейшие гостиницы Женевы. 1История гостиниц Женевы уходит корнями во времена римского присутствия в этих местах. При раскопках в некоторых районах найдены доказательства того, что в городе имелись таверны, где могли поесть легионеры.
Швейцария усиливает контроль за применением санкцийГосударственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) объявил о создании нового центра под названием «Контроль над экспортом и санкции».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».