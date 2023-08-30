Наши люди Изабель Корна : Прощание с Москвой Надежда Сикорская, Лозанна Наша сегодняшняя гостья – журналистка, но ее книга, только что вышедшая в издательстве Éditions La Baconnière, – это поэзия в прозе, очень личный, лирический, полный точных наблюдений реквием по некогда любимому городу. подробнее