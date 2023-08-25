Главное на сегодня.
Рекорды температуры в ШвейцарииПо прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.
Электромобиль – не роскошь, а политический вопросШвейцарский авторынок реагирует на грядущее введение налога на импорт считающихся наиболее «чистыми» автомашин.
Весь мир – на фестивале La BâtieС 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого – музыка, танец, театр и перформанс.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.