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«Даже в самом суровом сердце есть доброта»Надежда Сикорская, Москва-Женева
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Сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит роман известной российской писательницы Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд», выпущенный издательством Noir sur Blanc в переводе на французский Мод Мабийяр. Незадолго до этого события мы побеседовали с автором по Скайпу.
Рекорды температуры в ШвейцарииПо прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.
«Читая "Лолиту" в Тегеране»Книга иранской писательницы имеет отношение к России не только благодаря имени набоковской героини.
Электромобиль – не роскошь, а политический вопросШвейцарский авторынок реагирует на грядущее введение налога на импорт считающихся наиболее «чистыми» автомашин.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.