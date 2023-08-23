Главное на сегодня.
Рекорды температуры в ШвейцарииПо прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.
Сколько придется платить за телек?Инициатива «200 франков достаточно» направлена на снижение налога на теле- и радиоточки.
«Читая "Лолиту" в Тегеране»Книга иранской писательницы имеет отношение к России не только благодаря имени набоковской героини.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.