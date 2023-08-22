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Жизнь в Швейцарии
Рекорды температуры в ШвейцарииЗаррина Салимова, Женева
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По прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.
UBS рассчитался с СШАКрупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.
Сколько придется платить за телек?Инициатива «200 франков достаточно» направлена на снижение налога на теле- и радиоточки.
«Читая "Лолиту" в Тегеране»Книга иранской писательницы имеет отношение к России не только благодаря имени набоковской героини.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.