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вторник, 22 августа 2023 года   

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Жизнь в Швейцарии

Рекорды температуры в Швейцарии

Заррина Салимова, Женева

По прогнозам метеорологов, окончание аномальной для второй половины августа жары ожидается не ранее пятницы.

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