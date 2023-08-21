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Культура
Весь мир – на фестивале La BâtieLe monde entier au festival La Bâtie, Женева
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С 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого – музыка, танец, театр и перформанс.
Фестиваль для всех и каждого17 августа в Цюрихе открывается очередной Zürcher Theater Spektakel – пожалуй, самый известный швейцарский фестиваль театрального искусства. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в его программе.
UBS рассчитался с СШАКрупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.
Сколько придется платить за телек?Инициатива «200 франков достаточно» направлена на снижение налога на теле- и радиоточки.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.