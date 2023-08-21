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понедельник, 21 августа 2023 года   

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Культура

Весь мир – на фестивале La Bâtie

Le monde entier au festival La Bâtie, Женева

С 31 августа по 17 сентября в Женеве в 47-й раз пройдет ежегодный международный плюридисциплинарный фестиваль, в программе которого музыка, танец, театр и перформанс.

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