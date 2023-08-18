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«Читая "Лолиту" в Тегеране»Надежда Сикорская, Женева
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Книга иранской писательницы имеет отношение к России не только благодаря имени набоковской героини.
Иски против Credit Suisse и сюрприз от UBSАкционеры, держатели облигаций, экс-сотрудники – число судебных разбирательств с участием бывшего второго крупнейшего банка страны продолжает расти. Тем временем нынешний главный банк принял решение, позволившее министру финансов вздохнуть с облегчением.
Фестиваль для всех и каждого17 августа в Цюрихе открывается очередной Zürcher Theater Spektakel – пожалуй, самый известный швейцарский фестиваль театрального искусства. Рассказываем, на что стоит обратить внимание в его программе.
UBS рассчитался с СШАКрупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.