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среда, 16 августа 2023 года   

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Экономика

UBS рассчитался с США

Надежда Сикорская, Цюрих

Крупнейший банк Швейцарии решил поставить точку в многолетнем разбирательстве, заплатив 1,45 млрд долларов.

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