Главное на сегодня.
Сколько налогов платит швейцарский средний класс?При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.
Ален Берсе: «Россия должна покинуть Украину»Призыв швейцарского президента, мирные переговоры без Швейцарии, отставка главы оборонного концерна RUAG на фоне дискуссий о реэкспорте оружия – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.
Стирать или не стирать?Этот практически гамлетовский вопрос задают себе защитники окружающей среды, полностью или частично отказывающиеся от стирки вещей во имя экологии.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».