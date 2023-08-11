Швейцарские банки закрывают счета россиянТакое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
Ален Берсе: «Россия должна покинуть Украину»Призыв швейцарского президента, мирные переговоры без Швейцарии, отставка главы оборонного концерна RUAG на фоне дискуссий о реэкспорте оружия – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.
Сколько налогов платит швейцарский средний класс?При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.