Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 11 августа 2023 года   

09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Главное на сегодня.


 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.15
CHF-EUR 1.04
CHF-RUB 111.41

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарские банки закрывают счета россиян

Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.

Всего просмотров: 2,489

Ален Берсе: «Россия должна покинуть Украину»

 Призыв швейцарского президента, мирные переговоры без Швейцарии, отставка главы оборонного концерна RUAG на фоне дискуссий о реэкспорте оружия – мы продолжаем следить за тем, как война в Украине отражается на политической жизни Конфедерации.

Всего просмотров: 575

Сколько налогов платит швейцарский средний класс?

 При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.

Всего просмотров: 564
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Кто он, швейцарский банкир?

 Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».

Всего просмотров: 1,028

Швейцария поможет Украине восстанавливать школы

Благодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.

Всего просмотров: 1,155

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 2,687
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top