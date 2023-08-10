Главное на сегодня.
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Экономика
Сколько налогов платит швейцарский средний класс?Заррина Салимова, Берн
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При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.
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Швейцарский стиль
Стирать или не стирать?Заррина Салимова, Берн
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Этот практически гамлетовский вопрос задают себе защитники окружающей среды, полностью или частично отказывающиеся от стирки вещей во имя экологии.
Швейцарские банки закрывают счета россиянТакое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
Культура для всехПо субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным.
«Дикая дикая Сибирь»В августовскую жару вас освежит детективное путешествие в Магадан и его окрестности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».