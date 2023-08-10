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четверг, 10 августа 2023 года   

09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Главное на сегодня.
Экономика

Сколько налогов платит швейцарский средний класс?

Заррина Салимова, Берн

При росте заработной платы увеличиваются и налоговые отчисления, причем непропорционально. Аналитический центр Avenir Suisse предлагает внести коррективы в эту систему.

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Швейцарский стиль

Стирать или не стирать?

Заррина Салимова, Берн

Этот практически гамлетовский вопрос задают себе защитники окружающей среды, полностью или частично отказывающиеся от стирки вещей во имя экологии.

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