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среда, 9 августа 2023 года   

09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Главное на сегодня.
Политика

Предвыборные кампании швейцарских партий

Заррина Салимова, Берн

Иностранцы, инфляция, климат – накануне парламентских выборов главные политические силы страны делают ставку на вопросы, волнующие большинство населения.

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Жизнь в Швейцарии

Новый закон о ДНК-фенотипировании

Заррина Салимова, Берн

С 1 августа 2023 года в распоряжении швейцарских криминалистов появился новый инструмент идентификации предполагаемых преступников.

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