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понедельник, 7 августа 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарские банки закрывают счета россиян

Заррина Салимова, Берн

Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.

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Экономика

Разные траектории гигантов швейцарской промышленности

Заррина Салимова, Базель-Веве

В то время как одни компании теряют позиции на фондовом рынке, другие растут благодаря повышению цен.

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