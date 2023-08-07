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Экономика
Швейцарские банки закрывают счета россиянЗаррина Салимова, Берн
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Такое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
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Экономика
Разные траектории гигантов швейцарской промышленностиЗаррина Салимова, Базель-Веве
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В то время как одни компании теряют позиции на фондовом рынке, другие растут благодаря повышению цен.
Кто они – швейцарские друзья России?Кто такие Freundschaftstrychler? И какие цели они перед собой ставят?
Швейцарские банки закрывают счета россиянТакое решение приняли сразу несколько кредитно-финансовых учреждений Конфедерации.
США усиливают давление на БернСанкции против бывшего генерального прокурора Конфедерации и роль швейцарских сырьевых трейдеров – эти вопросы оказались в центре внимания в последнее время.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.