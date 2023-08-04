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пятница, 4 августа 2023 года   

Главное на сегодня.
Культура

Культура для всех

Заррина Салимова, Берн

По субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным.

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Культура

«Дикая дикая Сибирь»

Надежда Сикорская, Лозанна

В августовскую жару вас освежит детективное путешествие в Магадан и его окрестности.

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