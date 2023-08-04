Главное на сегодня.
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Культура
Культура для всехЗаррина Салимова, Берн
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По субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным.
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Культура
«Дикая дикая Сибирь»Надежда Сикорская, Лозанна
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В августовскую жару вас освежит детективное путешествие в Магадан и его окрестности.
Кто они – швейцарские друзья России?Кто такие Freundschaftstrychler? И какие цели они перед собой ставят?
Национальный праздник как яблоко раздораПодготовка к празднованию 1 августа проходит в этом году в некоторых кантонах не без полемики.
Красивый загар ценой рака кожи?В разгар каникул, откуда всем нам хочется вернуться красивыми, обращаем ваше внимание на необходимые меры предосторожности.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.