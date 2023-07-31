Дорогие читатели! Поздравляем вас с наступающим Национальным днем Швейцарии - 1 августа. В этот день в редакции выходной, так что до встречи во вторник, 2 августа.
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Жизнь в Швейцарии
Национальный праздник как яблоко раздораЗаррина Салимова, Берн-Женева-Цуг
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Подготовка к празднованию 1 августа проходит в этом году в некоторых кантонах не без полемики.
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Здоровье
Красивый загар ценой рака кожи?Надежда Сикорская, Лозанна
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В разгар каникул, откуда всем нам хочется вернуться красивыми, обращаем ваше внимание на необходимые меры предосторожности.
Последствия урагана в Ла Шо-де-ФонеЧеловеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.
Банки покидают ЖеневуВсе больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.
Рай в Люцерне8 августа стартует очередной международный музыкальный летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.