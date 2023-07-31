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понедельник, 31 июля 2023 года   

Дорогие читатели! Поздравляем вас с наступающим Национальным днем Швейцарии - 1 августа. В этот день в редакции выходной, так что до встречи во вторник, 2 августа.
Жизнь в Швейцарии

Национальный праздник как яблоко раздора

Заррина Салимова, Берн-Женева-Цуг

Подготовка к празднованию 1 августа проходит в этом году в некоторых кантонах не без полемики.

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Здоровье

Красивый загар ценой рака кожи?

Надежда Сикорская, Лозанна

В разгар каникул, откуда всем нам хочется вернуться красивыми, обращаем ваше внимание на необходимые меры предосторожности.

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