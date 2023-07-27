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четверг, 27 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Официальные подарки швейцарского парламента

Заррина Салимова, Берн

Студенты Высшей школы искусств и дизайна Лозанны (ECAL) разработали серию протокольных презентов для Федерального собрания.

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Культура

К вам едет цирк!

Ника Пархомовская, Цюрих

В Швейцарии, где цирк практически национальный вид спорта, летом начинается настоящий цирковой марафон. Города и труппы передают эстафету друг другу, а родителям больше не надо мучиться вопросом, куда пойти с детьми.

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