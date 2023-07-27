Главное на сегодня.
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Швейцарский стиль
Официальные подарки швейцарского парламентаЗаррина Салимова, Берн
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Студенты Высшей школы искусств и дизайна Лозанны (ECAL) разработали серию протокольных презентов для Федерального собрания.
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Культура
К вам едет цирк!Ника Пархомовская, Цюрих
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В Швейцарии, где цирк – практически национальный вид спорта, летом начинается настоящий цирковой марафон. Города и труппы передают эстафету друг другу, а родителям больше не надо мучиться вопросом, куда пойти с детьми.
Последствия урагана в Ла Шо-де-ФонеЧеловеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.
Банки покидают ЖеневуВсе больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.
Локарно – столица седьмого искусстваСо 2 по 12 августа в городе на берегу озера Маджоре в 76-й раз пройдет знаменитый кинофестиваль.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.