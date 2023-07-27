Культура К вам едет цирк! Ника Пархомовская, Цюрих В Швейцарии, где цирк – практически национальный вид спорта, летом начинается настоящий цирковой марафон. Города и труппы передают эстафету друг другу, а родителям больше не надо мучиться вопросом, куда пойти с детьми. подробнее