Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Последствия урагана в Ла Шо-де-ФонеЗаррина Салимова, Ла Шо-де-Фон
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Человеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.
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Культура
Рай в ЛюцернеНадежда Сикорская, Люцерн
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8 августа стартует очередной международный музыкальный летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки.
Вашингтон снова недоволен БерномВ США обвиняют Швейцарию в обходе санкций и сокрытии сотен миллиардов российских активов.
История Женевы в названиях ее улицНа официальном сайте кантона мы обнаружили информацию, которая может заинтересовать многих наших читателей.
Локарно – столица седьмого искусстваСо 2 по 12 августа в городе на берегу озера Маджоре в 76-й раз пройдет знаменитый кинофестиваль.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.