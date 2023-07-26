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среда, 26 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Жизнь в Швейцарии

Последствия урагана в Ла Шо-де-Фоне

Заррина Салимова, Ла Шо-де-Фон

Человеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.

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Культура

Рай в Люцерне

Надежда Сикорская, Люцерн

8 августа стартует очередной международный музыкальный летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки.

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