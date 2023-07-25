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вторник, 25 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Банки покидают Женеву

Надежда Сикорская, Женева

Все больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.

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Здоровье

В Романдии не хватает педиатров и гинекологов

Заррина Салимова, Женева

К такому выводу пришли журналисты телеканала RTS, изучившие соотношение количества врачей-специалистов к численности населения франкоязычной Швейцарии.

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