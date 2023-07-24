Главное на сегодня.
|
Экономика
Банки покидают ЖеневуНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Все больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.
|
Здоровье
В Романдии не хватает педиатров и гинекологовЗаррина Салимова, Женева
подробнее
К такому выводу пришли журналисты телеканала RTS, изучившие соотношение количества врачей-специалистов к численности населения франкоязычной Швейцарии.
Шоколад, нефть, золото и санкцииКак и почему некоторые швейцарские компании продолжают вести бизнес в России и торговать российским сырьем?
Вашингтон снова недоволен БерномВ США обвиняют Швейцарию в обходе санкций и сокрытии сотен миллиардов российских активов.
История Женевы в названиях ее улицНа официальном сайте кантона мы обнаружили информацию, которая может заинтересовать многих наших читателей.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.