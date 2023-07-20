Главное на сегодня.
Кондиционер или жизньПо мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Страна сыра импортирует сыр?Впервые в этом году Швейцария импортирует больше сыра, чем экспортирует. С чем это связано?
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.