Главное на сегодня.
«… Ходили стадом, смотрели стадом»Регулярный автор Нашей Газеты Наталья Беглова продолжает столь полюбившуюся вам серию рассказов об истории швейцарского туризма.
Кондиционер или жизньПо мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.
В Монте-Карло вручен приз F.P.JourneЛауреатом стала художница Бертий Бак, представленная галерей Xippas.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.