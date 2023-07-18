Жизнь в Швейцарии Кондиционер или жизнь Заррина Салимова, Берн По мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами. подробнее