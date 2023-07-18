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вторник, 18 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Образование и наука

В Женеве появился Центр Нельсона Манделы – Алексея Навального

Надежда Сикорская, Женева

С такой инициативой выступило руководство Женевской Школы дипломатии и международных отношений (GSD).

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Жизнь в Швейцарии

Кондиционер или жизнь

Заррина Салимова, Берн

По мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.

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