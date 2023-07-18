Главное на сегодня.
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Образование и наука
В Женеве появился Центр Нельсона Манделы – Алексея НавальногоНадежда Сикорская, Женева
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С такой инициативой выступило руководство Женевской Школы дипломатии и международных отношений (GSD).
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Жизнь в Швейцарии
Кондиционер или жизньЗаррина Салимова, Берн
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По мере того как волны жары становятся чаще и продолжительнее, все больше швейцарских потребителей задумывается об установке аппаратов для охлаждения воздуха. И сталкиваются с проблемами.
«… Ходили стадом, смотрели стадом»Регулярный автор Нашей Газеты Наталья Беглова продолжает столь полюбившуюся вам серию рассказов об истории швейцарского туризма.
«Тихий час» для аутистовС интересной инициативой выступил цюрихский супермаркет.
Когда в избирательную гонку вступает искусственный интеллектСозданная с помощью современных технологий афиша Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) оказалась в центре предвыборных дебатов.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».