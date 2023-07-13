Главное на сегодня.
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Культура
В Монте-Карло вручен приз F.P.JourneЗаррина Салимова, Монте-Карло
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Лауреатом стала художница Бертий Бак, представленная галерей Xippas.
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Жизнь в Швейцарии
«… Ходили стадом, смотрели стадом»Наталья Беглова, Женева
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Регулярный автор Нашей Газеты Наталья Беглова продолжает столь полюбившуюся вам серию рассказов об истории швейцарского туризма.
«Люкс начинается с пяти миллионов»По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.
«Дикие годы»Игру слов, заключенную в названии выставки, открывающейся сегодня в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, сразу поймут поклонники фовизма.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.