Главное на сегодня.
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Политика
Когда в избирательную гонку вступает искусственный интеллектЗаррина Салимова, Берн
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Созданная с помощью современных технологий афиша Либерально-радикальной партии (PLR/FDP) оказалась в центре предвыборных дебатов.
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Жизнь в Швейцарии
«Тихий час» для аутистовНадежда Сикорская, Цюрих
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С интересной инициативой выступил цюрихский супермаркет.
У Швейцарской Конфедерации украли данныеСпустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.
«Люкс начинается с пяти миллионов»По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.
«Дикие годы»Игру слов, заключенную в названии выставки, открывающейся сегодня в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, сразу поймут поклонники фовизма.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.