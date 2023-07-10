Главное на сегодня.
Народная партия Швейцарии против иностранцевКрупнейшая партия страны вновь намерена ограничить иммиграцию с помощью очередной инициативы.
У Швейцарской Конфедерации украли данныеСпустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.
«Люкс начинается с пяти миллионов»По наблюдениям сотрудников женевского агентства недвижимости Pilet & Renaud, война в Украине не повлияла на высший сегмент рынка, а некоторые инициативы политиков нуждаются в разъяснениях.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.