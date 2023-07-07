Главное на сегодня.
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Здоровье
Базельские фармакомпании в лозаннском BiopôleЗаррина Салимова, Лозанна
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Roche и Novartis подписали партнерские соглашения с научным парком кантона Во.
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Культура
«Дикие годы»Надежда Сикорская,
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Игру слов, заключенную в названии выставки, открывающейся сегодня в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, сразу поймут поклонники фовизма.
Статус S оправдал себяК такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.
Забастовка в женевском аэропорту CointrinКаким образом удалось быстро потушить конфликт, кто оплатит счет, и что будет дальше?
Народная партия Швейцарии против иностранцевКрупнейшая партия страны вновь намерена ограничить иммиграцию с помощью очередной инициативы.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
У Швейцарской Конфедерации украли данныеСпустя несколько недель после хакерского нападения полный размер нанесенного ущерба все еще сложно оценить.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.