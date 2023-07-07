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пятница, 7 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Здоровье

Базельские фармакомпании в лозаннском Biopôle

Заррина Салимова, Лозанна

Roche и Novartis подписали партнерские соглашения с научным парком кантона Во.

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Культура

«Дикие годы»

Надежда Сикорская,

Игру слов, заключенную в названии выставки, открывающейся сегодня в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи, сразу поймут поклонники фовизма.

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