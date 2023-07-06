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Статус S оправдал себяК такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.
Монтре, лето, музыка57-й выпуск Montreux Jazz Festival пройдет на берегу Женевского озера с 30 июня по 15 июля. В этом году более 80% мероприятий будут бесплатными.
Забастовка в женевском аэропорту CointrinКаким образом удалось быстро потушить конфликт, кто оплатит счет, и что будет дальше?
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