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Политика
Народная партия Швейцарии против иностранцевЗаррина Салимова, Берн
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Крупнейшая партия страны вновь намерена ограничить иммиграцию с помощью очередной инициативы.
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Экономика
Почему банковские сборы не снижаются?Надежда Сикорская, Берн
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По мнению представителя отдела контроля цен при департаменте экономики Швейцарии (DEFR), которого обычно называют просто «Господин Цена», c отменой негативного процента для этого наступил подходящий момент.
Статус S оправдал себяК такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.
Швейцарские «Леопарды» не поедут в УкраинуТакое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.
Монтре, лето, музыка57-й выпуск Montreux Jazz Festival пройдет на берегу Женевского озера с 30 июня по 15 июля. В этом году более 80% мероприятий будут бесплатными.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.