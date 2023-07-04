Главное на сегодня.
|
Политика
Иньяцио Кассис отправляется в Центральную АзиюЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Глава Федерального департамента иностранных дел посетит Казахстан и Узбекистан. В центре внимания встреч в Астане и Ташкенте будут вопросы развития и экономического сотрудничества.
|
Культура
«К светлому будущему» с Нанни МореттиНадежда Сикорская, Женева
подробнее
Фильм знаменитого итальянского режиссера, показанный в официальной конкурсной программе Каннского фестиваля 2023 года, вышел на швейцарские экраны. Не пропустите !
Статус S оправдал себяК такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.
Швейцарские «Леопарды» не поедут в УкраинуТакое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.
Федеральный Берн ждет гостей1 и 2 июля исторические административные здания швейцарской де-факто столицы будут открыты для широкой публики.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.