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понедельник, 3 июля 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Статус S оправдал себя

Заррина Салимова, Берн

К такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.

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Жизнь в Швейцарии

Забастовка в женевском аэропорту Cointrin

Надежда Сикорская, Женева

Каким образом удалось быстро потушить конфликт, кто оплатит счет, и что будет дальше?

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