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четверг, 29 июня 2023 года   

29.06.2023 - 12:30Забастовка в женевском аэропорту

Главное на сегодня.
Политика

Швейцарские «Леопарды» не поедут в Украину

Надежда Сикорская, Берн

Такое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.

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Швейцарский стиль

Akris: между модой и искусством

Заррина Салимова, Цюрих

Музей дизайна в Цюрихе представляет выставку, посвященную 100-летию единственного швейцарского бренда, представленного на Неделе моды в Париже.

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Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?

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