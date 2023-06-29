Главное на сегодня.
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Политика
Швейцарские «Леопарды» не поедут в УкраинуНадежда Сикорская, Берн
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Такое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.
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Швейцарский стиль
Akris: между модой и искусствомЗаррина Салимова, Цюрих
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Музей дизайна в Цюрихе представляет выставку, посвященную 100-летию единственного швейцарского бренда, представленного на Неделе моды в Париже.
Инфляция и растущие ставкиНацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Швейцария в биполярном миреВойна в Украине и риск шпионажа со стороны России и Китая стали одними из главных тем нового доклада Федеральной разведывательной службы (NDB/SRC).
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.