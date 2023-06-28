Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Федеральный Берн ждет гостейЗаррина Салимова, Берн
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1 и 2 июля исторические административные здания швейцарской де-факто столицы будут открыты для широкой публики.
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Образование и наука
Как объяснить детям, что такое расизм?Надежда Сикорская, Берн
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По мнению Федеральной комиссии против расизма, в швейцарских школьных учебниках этому уделяется недостаточно внимания.
Инфляция и растущие ставкиНацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?
Ален Берсе покидает Федеральный советЧем запомнятся годы, проведенные министром на посту главы Федерального департамента внутренних дел?
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.