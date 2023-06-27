Главное на сегодня.
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Политика
Швейцария в биполярном миреЗаррина Салимова, Берн
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Война в Украине и риск шпионажа со стороны России и Китая стали одними из главных тем нового доклада Федеральной разведывательной службы (NDB/SRC).
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Культура
Музыка на пленэреНадежда Сикорская, Женева
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С 7 по 14 июля в женевской коммуне Коллонж-Бельрив пройдет традиционный музыкальный фестиваль.
Ольга Соркин-Хорнунг: «Науку и технологический прогресс остановить невозможно»Узнав об избрании Ольги Соркин-Хорнунг членом Швейцарской академии инженерно-технических наук (SATW), мы сразу захотели сделать с ней интервью. Доктор компьютерных наук, профессор ETHZ, информатик – беседа с молодой женщиной, которой успешно удается совмещать академическую карьеру и материнство, обещала быть интересной. Так и получилось.
Ален Берсе покидает Федеральный советЧем запомнятся годы, проведенные министром на посту главы Федерального департамента внутренних дел?
Инфляция и растущие ставкиНацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.