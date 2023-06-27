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вторник, 27 июня 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Швейцария в биполярном мире

Заррина Салимова, Берн

Война в Украине и риск шпионажа со стороны России и Китая стали одними из главных тем нового доклада Федеральной разведывательной службы (NDB/SRC).

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Культура

Музыка на пленэре

Надежда Сикорская, Женева

С 7 по 14 июля в женевской коммуне Коллонж-Бельрив пройдет традиционный музыкальный фестиваль.

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