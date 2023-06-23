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пятница, 23 июня 2023 года   

21.06.2023 - 13:23Ален Берсе уходит в отставку

Главное на сегодня.
Экономика

Инфляция и растущие ставки

Заррина Салимова, Берн

Нацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?

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Культура

Kaserne Globâle: действительно глобально

Ника Пархомовская, Базель

В эти дни в Базеле проходит фестиваль Kaserne Globâle, на котором можно увидеть новые работы иностранных и местных перформативных художников. Рассказываем о фестивале и глобальных переменах в самой Kaserne.

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