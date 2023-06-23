Главное на сегодня.
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Экономика
Инфляция и растущие ставкиЗаррина Салимова, Берн
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Нацбанк Швейцарии продолжает ужесточать денежно-кредитную политику, повысив ключевую ставку до 1,75%. Какие последствия это будет иметь для владельцев банковских вкладов, арендаторов и тех, кто выплачивает ипотеку?
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Культура
Kaserne Globâle: действительно глобальноНика Пархомовская, Базель
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В эти дни в Базеле проходит фестиваль Kaserne Globâle, на котором можно увидеть новые работы иностранных и местных перформативных художников. Рассказываем о фестивале и глобальных переменах в самой Kaserne.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
В Швейцарии создан свой «Мемориал»Представители швейцарской общественности решили таким образом поддержать ликвидированную в России правозащитную организацию, удостоенную Нобелевской премии мира, и всех тех, кто противостоит идущей в Украине войне.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.