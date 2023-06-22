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Политика
Ален Берсе покидает Федеральный советЗаррина Салимова, Берн
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Чем запомнятся годы, проведенные министром на посту главы Федерального департамента внутренних дел?
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Жизнь в Швейцарии
К 118 : новый старый дом, или старый новый домЛеонид Слонимский, Винтертур
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Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского и приглашаем совершить путешествие в Винтертур.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
«Мы – не рабы, рабы – не мы»Это хрестоматийная фраза крутилась в голове во время просмотра спектакля по пьесе французского драматурга 18 века в маленьком женевском театре в рамках фестиваля Scène Vagabonde.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.