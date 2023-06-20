Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
В Швейцарии создан свой «Мемориал»Надежда Сикорская, Берн
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Представители швейцарской общественности решили таким образом поддержать ликвидированную в России правозащитную организацию, удостоенную Нобелевской премии мира, и всех тех, кто противостоит идущей в Украине войне.
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Экономика
Зарплаты растут, но не у всехЗаррина Салимова, Берн
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Сколько зарабатывают главы швейцарских госкомпаний? На какую зарплату могут рассчитывать выпускники университетов прикладных наук? И кто больше всего страдает от инфляции?
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Искусство и бизнес на Art Basel 2023Базельская ярмарка современного искусства, в которой принимают участие более 200 ведущих галерей и 4 000 художников со всего мира, открыта для посетителей с 15 по 18 июня.
Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.