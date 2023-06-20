Экономика Зарплаты растут, но не у всех Заррина Салимова, Берн Сколько зарабатывают главы швейцарских госкомпаний? На какую зарплату могут рассчитывать выпускники университетов прикладных наук? И кто больше всего страдает от инфляции? подробнее