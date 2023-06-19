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понедельник, 19 июня 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

Надежда Сикорская, Берн

Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

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Политика

Результаты референдума 18 июня

Заррина Салимова, Берн

Граждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.

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