Главное на сегодня.
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Политика
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Надежда Сикорская, Берн
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Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
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Политика
Результаты референдума 18 июняЗаррина Салимова, Берн
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Граждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
Фейковая кампания женевских социалистов ?Если, гуляя по городу Кальвина, вы увидите агитационные плакаты с элегантными дамами и джентльменами, призывающими обложить их дополнительным налогом, не верьте глазам своим – они не настоящие.
Искусство и бизнес на Art Basel 2023Базельская ярмарка современного искусства, в которой принимают участие более 200 ведущих галерей и 4 000 художников со всего мира, открыта для посетителей с 15 по 18 июня.
Владимир Зеленский обратится к швейцарскому парламентуВидеообращение президента Украины запланировано на 14 ч. 15 июня, под конец летней парламентской сессии.
Результаты референдума 18 июняГраждане Швейцарии высказали свое мнение по нескольким вопросам федерального и кантонального значения.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.