Культура Искусство и бизнес на Art Basel 2023 Заррина Салимова, Базель Базельская ярмарка современного искусства, в которой принимают участие более 200 ведущих галерей и 4 000 художников со всего мира, открыта для посетителей с 15 по 18 июня. подробнее