Главное на сегодня.
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Политика
Фейковая кампания женевских социалистов ?Надежда Сикорская, Женева
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Если, гуляя по городу Кальвина, вы увидите агитационные плакаты с элегантными дамами и джентльменами, призывающими обложить их дополнительным налогом, не верьте глазам своим – они не настоящие.
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Культура
Живое искусство Урьеля ОрловаНадежда Сикорская, Базель
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Вчера вечером в Базеле Большая швейцарская премия в области искусства - Премия имени Мерет Оппенгейм 2023 года была вручена родившемуся в Цюрихе художнику, работающему с растениями.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
«Два разлученных мира»Так можно перевести на русский язык название книги, написанной Надей Рагожиной по-английски, а теперь вышедшей в переводе на французский – презентация прошла в Женеве.
Швейцарцы затягивают поясаЕжемесячные расходы швейцарских домохозяйств сократились за год на несколько сотен франков. На чем же именно многим приходится экономить?
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Пространство для экспериментаДо 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаБлагодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.