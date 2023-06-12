Начнем издалека, напомнив тем нашим читателям, которым повезло никогда не сталкиваться с некоторыми реалиями российской жизни, что такое «шизо». Это аббревиатура словосочетания «штрафной изолятор», которым обозначается отделение исправительного учреждения, где расположены камеры для нарушителей режима содержания. Стоит заметить, что водворенный в штрафной изолятор, то есть в тюрьму внутри тюрьмы размером 2,5 на 3 метра, существенно ограничен в правах: ему запрещаются свидания, телефонные разговоры, получение посылок, передач и бандеролей, приобретение каких-либо продуктов, курение, запрещается приносить с собой пищевые продукты и личные вещи, за исключением предметов первой необходимости (зубная паста, туалетная бумага, мыло, полотенце и так далее). Максимальный срок содержания в ШИЗО – 15 суток. От более долгого пребывания можно, наверное, сойти с ума, ведь ШИЗО, несмотря на введенные после 1992 года послабления, - один из самых тяжелых видов наказания в исправительных учреждениях, по сравнению с которым обычные одиночные камеры покажутся цветочками, ведь в них уже разрешены краткосрочные свидания, получение посылок, передач и бандеролей, допускается расходование денежных средств, хотя и эти права существенно ограничены.

«Навальный»

Пикет в поддержку Навального в Женеве

Фильм «Навальный» получил премию «Оскар»

Создание инсталляции, представляющей собой точную копию штрафного изолятора из российских колоний — такого, в который многократно помещали Алексея Навального, и выставление ее в европейских городах стало первой согласованной акцией команды Навального за последние четыре года.

Первым городом, принявшим у себя инсталляцию, был Берлин – она была установлена 24 января 2023 года перед зданием посольства Российской Федерации. Почему начали с Берлина, понятно, ведь именно после возращение из этого города 17 января 2021 года Навальный был задержан в московском аэропорту и с тех пор находится в заключении. 4 марта она переехала в центр Дюссельдорфа, затем в Париж, где была установлена неподалеку от Лувра, 9 мая, в День Победы, с условиями содержания российских политзаключенных ознакомились жители Гааги, а 19 мая инсталляцию увидели в Праге, на знаменитой Староместской площади.

И вот она добралась до Женевы, где место встречи политических активистов из самых разных стран изменить практически нельзя: все знаковые акции происходят на Площади Наций, прямо напротив парадного взъезда на территорию Европейского отделения ООН, в тени знаменитого Сломанного стула, в прошлом году отметившего свое 25-летие. Поэтому логично, что и «ШИЗО» установили – открытие состоялось в 14 ч. 10 июня – именно здесь, в удобной близости от Постоянного представительства Российской Федерации при ООН и других международных организациях в Женеве.

Нельзя сказать, чтобы народу в субботу было много, однако за соблюдением порядка неусыпно наблюдали волонтеры, легко узнаваемые по черных футболкам с надписью #freeNavalny, и два добродушных полицейских.

Как ни странно, охрана понадобилась: тихая, мирная Женева неожиданно отличилась от предыдущих пяти городов – только здесь на участников акции был совершен «наезд». «Подошли два качка и начали бросаться яйцами», узнали мы. Догнать убежавших обидчиков, чтобы установить их личность или хотя бы национальность, не удалось, но одно метко запущенное яйцо угодило в нос открывавшему инсталляцию директору Фонда борьбы с коррупцией и близкому соратнику Алексея Навального Ивану Жданову, да еще и запачкало его черную рубашку, которую он затем сменил на фирменную футболку. Недружелюбный жест Ивана не смутил, хотя явно удивил – от Женевы он такого не ожидал.

– Надо понимать, что «ШИЗО» - не просто инсталляция, но часть большой международной кампании по освобождению Алексея Навального, - объяснил он Нашей Газете. – А потому нам важно в каждом городе, куда мы приезжаем, рассказывать местным официальным лицам, прессе, в том числе русскоязычной, о том, что происходит с Навальным, как с ним обращаются. Чем больше мы об этом говорим, чем больше людей узнают правду, тем больше шансов у Алексея пройти этот тяжелый путь и выйти из тюрьмы. Но пока у власти находится Владимир Путин, надежды на это мало.

На момент нашего разговора с Иваном Ждановым никакие официальные лица инсталляцию еще не осмотрели – их ожидают скорее в рабочие дни. А журналисты приходили, автор этих строк лично познакомила Ивана с корреспондентом Le Temps. Из Женевы инсталляция отправится в Брюссель, где она будет установлена рядом со зданием Европейского парламента как раз во время парламентской сессии.

P.S. Оказавшийся вместе с нами на площади швейцарский журналист, имевший случай посетить иранскую тюрьму с редакционным заданием, заметил, что «там еще хуже, здесь хотя бы ей матрас и маленькое окошко». Всё, конечно, познается в сравнении. Но вряд ли найдутся желающие добровольно проверить этот матрас на комфортность и взирать на мир через окошко под потолком – инсталляция на Площади Наций дает возможность представить себя на месте заключенного, хотя бы понарошку, на несколько минут.