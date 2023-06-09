Главное на сегодня.
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Культура
Пространство для экспериментаНика Пархомовская, Базель
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До 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.
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Жизнь в Швейцарии
Как на Изельтвальд свалилась мировая славаЗаррина Салимова, Изельвальд
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Благодаря популярному южнокорейскому сериалу, небольшая коммуна в кантоне Берн стала объектом паломничества туристов – к неудовольствию местных жителей.
Арендная плата повыситсяВпервые за 15 лет в Швейцарии была повышена базовая процентная ставка, на основе которой рассчитывается размер платы за съемное жилье.
«Два разлученных мира»Так можно перевести на русский язык название книги, написанной Надей Рагожиной по-английски, а теперь вышедшей в переводе на французский – презентация прошла в Женеве.
Швейцария и Италия договорились о фронтальерахБлагодаря этому сенат Италии вывел Швейцарию из черного списка «налоговых гаваней». Однако вопросы остаются.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Пространство для экспериментаДо 30 июля в Базельском Художественном музее открыта выставка американской художницы Ширли Джаффе «Форма как эксперимент». Рассказываем, почему ее обязательно стоит увидеть.