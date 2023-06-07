Главное на сегодня.
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Экономика
Швейцарцы затягивают поясаЗаррина Салимова, Берн
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Ежемесячные расходы швейцарских домохозяйств сократились за год на несколько сотен франков. На чем же именно многим приходится экономить?
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Образование и наука
Почти 30 миллиардов франков – это много или мало?Надежда Сикорская, Берн
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По мнению объединения швейцарских университетов и высших школ Swissuniversities, бюджета, который Федеральный совет собирается выделить на образование, исследования и инновации, явно недостаточно.
Российские «Праздники» на швейцарских экранахЗавтра в прокат выходит снятая в Санкт-Петербурге документальная лента швейцарского режиссера Антуана Каттина. Первый показ – в Cinéma Royal в местечке Сент-Круа в кантоне Во, в присутствии автора, в оригинальной русской версии с французскими субтитрами.
Арендная плата повыситсяВпервые за 15 лет в Швейцарии была повышена базовая процентная ставка, на основе которой рассчитывается размер платы за съемное жилье.
Швейцария и Италия договорились о фронтальерахБлагодаря этому сенат Италии вывел Швейцарию из черного списка «налоговых гаваней». Однако вопросы остаются.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.