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четверг, 8 июня 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Швейцарцы затягивают пояса

Заррина Салимова, Берн

Ежемесячные расходы швейцарских домохозяйств сократились за год на несколько сотен франков. На чем же именно многим приходится экономить?

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Образование и наука

Почти 30 миллиардов франков – это много или мало?

Надежда Сикорская, Берн

По мнению объединения швейцарских университетов и высших школ Swissuniversities, бюджета, который Федеральный совет собирается выделить на образование, исследования и инновации, явно недостаточно.

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