Главное на сегодня.
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Жизнь в Швейцарии
Кибератака затронула федеральные учреждения ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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От действий хакеров косвенно пострадали армия, таможня и Федеральное управление полиции (Fedpol).
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Культура
«Набукко» на Женевской сценеНадежда Сикорская, Женева
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Большой театр завершает сезон, посвященный теме миграции, шедевром Дж. Верди об исходе евреев из Египта.
Российские «Праздники» на швейцарских экранахЗавтра в прокат выходит снятая в Санкт-Петербурге документальная лента швейцарского режиссера Антуана Каттина. Первый показ – в Cinéma Royal в местечке Сент-Круа в кантоне Во, в присутствии автора, в оригинальной русской версии с французскими субтитрами.
Арендная плата повыситсяВпервые за 15 лет в Швейцарии была повышена базовая процентная ставка, на основе которой рассчитывается размер платы за съемное жилье.
Референдум 18 июня: температура вокруг Закона о климате накаляетсяПо мере приближения даты всенародного голосования дебаты становятся все более бурными.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.