Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 1 июня 2023 года   

Главное на сегодня.
Швейцарский стиль

Женские коллекции на торгах Piguet

Надежда Сикорская, Женева

Ценителям редких книг и исключительных китайских изделий из нефрита предоставляется редкая возможность пополнить свои собрания.

подробнее

Экономика

Кантон Аргау повышает налоговую привлекательность

Заррина Салимова, Арау

Кантональные власти намерены снизить налоги на состояние и увеличить размер налоговых вычетов.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.1
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 88.87

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Новая инициатива о натурализации

Инициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.

Всего просмотров: 883

Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобов

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.

Всего просмотров: 852

Референдум 18 июня: швейцарские предприятия и налог ОЭСР

 Каковы будут практические последствия выбора «за» по одному из трех вопросов, вынесенных на общенациональное голосование?

Всего просмотров: 776
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Новая инициатива о натурализации

Инициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.

Всего просмотров: 883

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 60,676

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

Всего просмотров: 1,568
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top