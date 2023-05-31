Главное на сегодня.
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Политика
Референдум 18 июня: температура вокруг Закона о климате накаляетсяНадежда Сикорская, Берн
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По мере приближения даты всенародного голосования дебаты становятся все более бурными.
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Здоровье
Надежда для парализованных пациентовЗаррина Салимова, Лозанна
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Швейцарские исследователи разработали технологию, благодаря которой параплегики снова могут ходить.
Автомобиль и социальная помощь: продолжениеНовые правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев оказались неприменимыми на практике.
Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобовМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.