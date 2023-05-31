Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 31 мая 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

Референдум 18 июня: температура вокруг Закона о климате накаляется

Надежда Сикорская, Берн

По мере приближения даты всенародного голосования дебаты становятся все более бурными.
 

подробнее

Здоровье

Надежда для парализованных пациентов

Заррина Салимова, Лозанна

Швейцарские исследователи разработали технологию, благодаря которой параплегики снова могут ходить.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.03
CHF-RUB 89.17

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Автомобиль и социальная помощь: продолжение

 Новые правила предоставления социальной помощи для украинских беженцев оказались неприменимыми на практике.

Всего просмотров: 1,195

Про жилой дом без отопления, балконы-улицы и склад какао-бобов

 Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.

Всего просмотров: 786

Новая инициатива о натурализации

Инициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.

Всего просмотров: 700
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 60,651

Кантон Аргау ужесточает правила натурализации

Отныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.

Всего просмотров: 1,527

Новая инициатива о натурализации

Инициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.

Всего просмотров: 700
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top